天氣》明晨最凍人！日夜溫差10度震盪 一周天氣4變化

由於大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明（15）日清晨各地偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫，白天起氣溫迅速回升，北部、東半部高溫約20到23度，3500公尺左右或以上高山有結冰機率。氣象署表示，周三、周四（17日、18日）東北季風稍增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大。

氣象署指出，明天各地大多為晴到多雲，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，清晨各地偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫，3500公尺左右或以上高山有結冰機率，白天起氣溫迅速回升，北部、東半部高溫約20到23度，中南部高溫約25至26度，日夜溫差大。

氣象署說明，周二、周三清晨（16日、17日）基隆北海岸、宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷；周三白天至周四東北季風稍增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大，周三基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，大台北平地、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，周四基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨。

周五、周六（19日、20日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區亦有零星短暫雨；下周日（21日）東北季風稍增強，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚較涼。

