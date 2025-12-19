天氣》明變天下探13度 下波更濕冷時間曝

今天（20日）南方雲系持續影響，水氣偏多，各地偶有短暫陣雨，晚上起東北季風逐漸增強，北部降雨機率再提高；明天（21日）受東北季風影響，北台灣濕涼，平地低溫下探13度；下周二（23日）東北季風減弱，氣溫回升；下周三至周五（24至26日）另一波更強的冷空氣南下，北部再轉濕冷。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天中高雲正逐漸通過，各山區、東半部及中南部平地有局部降雨，各地白天舒適、早晚偏涼；清晨低溫約17、18度，今各地區氣溫：北部17至26度、中部18至26度、南部18至25度、東部17至25度。中央氣象署表示，今晚東北季風逐漸增強，北部降雨機率提高。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，明天東北季風南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫下探13度；迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北部濕涼；下周一逐漸轉乾，北部雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨機率；下周二東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周三至周五另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強，不過仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台灣轉濕涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。

更多中時新聞網報導

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別

《左撇子女孩》挺進奧斯卡國際影片15強

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞