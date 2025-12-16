天氣》明變天「大雨開轟北台灣」！雨勢持續到周末

明（17）日清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度；迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大雨持續到周四（18日）。周五、周六（19日、20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；但南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。

明天中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會再更低一些；白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣；由於雲量增多，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜花白天預測高溫約24度，感受較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大。

氣象署預報，周四東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

周五、周六東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。下周日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；下周一（22日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

