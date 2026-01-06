天氣》明起更冷！下探5度連凍3天 挑戰入冬首波寒流

今天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，最低溫在新北石碇8.5度，其他地區約在9至11度，白天冷空氣持續南下，各地轉晴朗穩定；明天至周六（8至10日）清晨強冷空氣籠罩，清晨及夜晚輻射冷卻明顯，氣溫將降至5度以下，有機會創入冬以來新低，並挑戰首波寒流。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏並消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲街」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨；今天上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率，白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜後極寒冷，應注意保暖。

吳德榮表示，明天至周六清晨強冷空氣籠罩，雖強度僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻效應更強，氣溫將降至5度以下，有機會創入冬以來新低，並挑戰首波寒流（台北測站≦10度）。

至於高山降雪機率，吳德榮表示，此波強冷空氣雖可讓2000公尺以上高山降至0度以下，不過水氣較少，因此降雪條件不佳。

最新模式模擬顯示，周六白天至下周二（13日）持續晴朗穩定，下周一、二冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，不過連4天的早晚仍持續有較強的輻射冷卻，應留意清晨的極低溫，日夜溫差相當大。

