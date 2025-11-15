天氣》明起秒入冬！周三、四最低溫剩12度 2地有大雨

「秋高氣爽」的好天氣只剩今天一天。氣象專家吳德榮指出，明（17）日起入秋以來最強冷空氣南下，北部、東北部轉雨，要防局部較大雨勢，全台有感降溫，周三、四（19、20日）台北低溫將降至15、16度，苗栗以北清晨平地低溫甚至只剩12度；中央氣象署提醒，這波東北季風將持續至周六（22日）才會減弱，但早晚還是偏涼。

氣象署表示，今天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，白天各地高溫在27至30度之間，僅早晚感受較涼，不過明天起東北季風增強，一波強冷空氣南下，全台天氣瞬間轉涼。

廣告 廣告

氣象署指出，周一、周二（17、18日）北部、東半部及恆春半島降雨機率高，周三（19日）後水氣雖然會逐漸減少，但迎風面仍有零星降雨機率；溫度部分，周一北台灣還有20度左右，周二起中部以北驟降至15、16度，南部也只剩18度左右，這波東北季風會一直到周六（22日）才趨緩。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，這波是入秋以來威力最強的冷空氣，雖然預報顯示未達「大陸冷氣團」強度，但溫度會明顯降低，台北測站將測得16度左右的低溫，苗栗以北清晨平地低溫只剩下12度。

吳德榮說，北部、東北部及東部除了會很冷外，還要注意局部較大雨勢，雖然周三、四（19、20日）水氣會略為趨緩，但迎風面仍有短暫降雨，周五（21日）後水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部再度轉雨，西南部的背風面則會呈現晴朗穩定的天氣。

更多中時新聞網報導

劉以豪、陳澤耀「靠腰」變熟 每晚熱聊

民歌50 李翊君領唱〈萍聚〉 趙詠華瘦8公斤

章廣辰9m88緋聞「見光死」