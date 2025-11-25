天氣》明起變天下探15度「3地濕又涼」 冷到周五

明（26）日持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度；降雨方面，晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。氣象署表示，這波東北季風持續影響到周五（28日），周六、下周日（29日、30日）短暫回暖。

明清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大；降雨方面，隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。

廣告 廣告

氣象署預報，周四（27日）東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且南方熱帶系統之中高層水氣移入，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。

周五持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。周六、下周日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，局部有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

下周一、下周二（12月1日、12月2日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多中時新聞網報導

桂綸鎂讚西島秀俊像穩定大樹

退休後健檢空窗期 檢查三關鍵

柯佳嬿談閃兵 坤達「正在反省」