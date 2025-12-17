天氣》明起雨彈轟全台 連2波冷空氣接力南下

今天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生機率；明、後天（19、20日）東北季風減弱，不過南方雲系北移，雨區擴大，全台都有降雨機率；周日（21日）東北季風增強，北台灣濕涼。氣象專家吳德榮表示，下周三（24日）另一波更強的冷空氣南下，目前模擬仍屬於東北季風，應持續觀察模式的調整。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面東北部有低雲伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭有雨，花蓮也有零星降雨。

廣告 廣告

最新歐洲模式模擬顯示，今東北風影響，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨機率，中南部影響輕微，大致晴時多雲；今北部16至21度、中部13至28度、南部13至29度、東部16至25度。

最新模式模擬顯示，明中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他平地偶有零星飄雨；周六雲層略增厚，降雨略增。周日東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；下周一轉乾，北部雨後轉多雲，天氣仍偏涼，東半部則有局部短暫雨機率。

吳德榮指出，下周二東北季風減弱，各地晴朗，氣溫回升；下周三另一波更強的冷空氣南下，目前模擬仍屬於東北季風等級，應持續觀察模式的調整。

更多中時新聞網報導

盧廣仲揭遭霸凌打到瘀青

沈玉琳曝元宵後復工 已洽談新節目

張震接任金馬主席 以阿甘精神自勉