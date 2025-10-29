天氣》明起2波東北季風 低溫探1字頭 雨區擴大時間曝

今天華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨機率；東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫約27至30度，中南部達31、32度。明（31日）起下波東北季風南下，北部低溫下探19度，水氣不多，北部及東半部有局部短暫降雨，影響至下周一（11月3日）；下周二（4日）水氣增多，降雨範圍擴大；下周三、四（5、6日）又有另一波東北季風增強。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今東北季風減弱，西半部多雲時晴，基隆北海岸及宜花地區仍有局部短暫降雨機率；氣溫稍微回升，清晨低溫約19至21度，北部白天高溫30度，中南部可達33、34度。

最新模式模擬顯示，明天起下一波東北季風南下，冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫約降至19度左右；水氣不多，明北部及東半部轉有局部短暫降雨，周六至下周一基隆北海岸及宜花地區偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。

吳德榮表示，下周二東北季風減弱，不過水氣增多，降雨範圍略擴大，雨勢稍增強；下周三、四另一波東北季風再影響，無明顯冷空氣。

最新歐洲模式及AI模式模擬，雖即將進入11月，不過西北太平洋有熱帶系統發展，歐洲模式模擬下周三在菲律賓東方海面，AI模式則模擬在菲律賓中部，顯示仍有不確定性，應持續觀察。

