天氣》明體感溫度下探5度！周日短暫回溫 下周又急凍

明（3）日受強烈大陸冷氣團影響，預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10、11度左右，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。氣象署《一周縣市紫外線及體感溫度預報》顯示，3日本島體感最低溫出現在新竹縣市為5度。

明天各地天氣寒冷，預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，下周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一、下周二（5日、6日）另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫逐漸下降。下周三（7日）到下周五（9日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據氣象署《一周縣市紫外線及體感溫度預報》，3日本島體感最低溫出現在新竹縣市為5度，其次為苗栗縣體感6到14度、桃園市7到13度。外島最低溫則在連江縣，體感溫度為0到5度。

