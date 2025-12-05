天氣》更強冷空氣下周到 專家：挑戰首波大陸冷氣團

今天受東北季風影響，北台灣偏冷；明、後天（6、7日）周末假期東北季風減弱，氣溫逐漸回升，早晚氣溫仍較低。氣象專家林得恩表示，下周一（8日）東北季風再增強，迎風面地區轉濕冷；下周末（13、14日）前後另一波更強的冷空氣南下，有機會挑戰今年入冬首波大陸冷氣團。

林得恩今天上午在臉書粉專發文指出，今天持續受東北季風影響，尤其北部、東北部地區體感較濕冷，白天高溫不會超過20度；一直要到明天東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部留意日夜溫差大，降雨方面，僅剩基隆北海岸、宜蘭及北部山區有零星雨機率。

林得恩表示，下周一起東北季風再度增強，冷空氣南下，環境水氣增加，桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區有雨，再回到濕冷的天氣；此波冷空氣強度較弱，且影響時間不長。

林得恩提醒，要注意的是，後面還有一波強冷空氣南下，預測時間落在下周六、日前後，有挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

中央氣象署表示，下周一東北季風增強，北台灣稍轉涼，其他地區早晚涼，低溫約15度；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。13、14日另一波東北季風影響，北部、東半部地區再轉濕冷。

