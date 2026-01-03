天氣》本周寒流來襲更冷！今晨4.8度 20縣市發低溫特報

受強烈大陸冷氣團、清晨輻射冷卻影響，今天（4日）清晨新竹縣關西只剩4.8度，苗栗縣頭屋、造橋、後龍等地也不到6度，中央氣象署已針對全台20縣市發布低溫特報，雖然冷空氣今、明兩天持續減弱，但周二（6日）起又有一波強烈大陸冷氣團南下；氣象專家吳德榮提醒，未來幾天為乾冷的天氣，輻射冷卻影響更加明顯，下波冷空氣有機會成為入冬首波寒流（台北測站≦10度）。

氣象署表示，冷空氣威力今、明兩天持續減弱，白天中部以北、東北部約10度，南部、花東地區約14度，不過清晨在輻射冷卻影響下，竹、苗一帶可能出現6度以下極低溫，氣象署已針對新竹縣、苗栗縣發布橙色低溫特報，低溫將跌到6度以下，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色低溫特報，平地低溫將跌破10度。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明白天舒適晴朗，清晨在輻射冷卻影響下較為寒冷，明日入夜至周二清晨，有一波強冷空氣的前緣掃過，迎風面的北部、東半部轉雨，氣溫也會降低，各地低溫約7度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周二白天起天氣會轉乾，強冷空氣緊接著南下，溫度驟降且越晚越冷，周三至周六（7至10日）又乾又冷，加上天氣晴朗穩定的關係，輻射冷卻效應會更明顯，平地低溫將降至5度以下，並發展為入冬首波寒流，雖然白天在陽光下感受較為溫暖，但入夜後氣溫會驟降，提醒年長者、心血管疾病患者提防劇烈溫度變化。

