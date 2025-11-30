天氣》本周濕冷！東北季風報到日曝 北部低溫探12度

今天（1日）上午有中層水氣通過，桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，各地白天高溫在26至29度之間，屬於白天舒適、早晚涼的天氣，明晚（2日）東北季風增強後，北部低溫下探12度，且會一路冷到周五；氣象專家吳德榮表示，下波冷空氣會讓北台灣明顯降溫，但威力距離大陸冷氣團（台北測站14度）還差一點點，台北測站應會降至15度。

中央氣象署表示，今天上午受中層雲系通過影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星降雨，下午轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地清晨、入夜低溫約18度左右，白天高溫在26至29度之間。

氣象署指出，明天入夜後東北季風開始增強，北部、宜蘭地區明顯轉涼，北部低溫下探15度，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢，這波冷空氣會持續影響至周五（5日），周六、下周日（6、7日）東北季風趨緩，各地氣溫回升，有一個適宜、乾爽周末假日。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文表示，周三起東北季風挾帶冷空氣南下，北部、東半部地區有局部短暫雨，且北台灣平地最低溫將來到12度，不過台北測站約只能降至15度而已；他提醒，雖然下波冷空氣未達「大陸冷氣團」等級，但北台灣會明顯轉冷，民眾應注意保暖。

