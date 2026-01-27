天氣》東北季風挾大雨轟2地！周末再轉陰雨「半個台灣濕答答」

明（28日）東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，今晚至明晨華南雲雨區影響，大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大。氣象署預報，周四（29日）東北季風減弱，白天起氣溫回升，下周日（2月1日）到下周二（2月3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼

明早晚天氣較涼，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東16至17度，白天北部及宜蘭高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花東地區約20至23度。今晚至明晨華南雲雨區影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星飄雨機率，尤其大台北山區及基隆北海岸雨勢稍大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區將轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩，明日上午前3000公尺以上高山若低溫與水氣條件配合，有零星降雪機率。

氣象署預測，周四東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周五（30日）各地大多為多雲到晴，環境吹偏東風，水氣稍增，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

周六（31日）白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，下周日（2月1日）到下周二（2月3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六到下周一（31日到2月2日）北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，2/1~2/2中部山區亦有局部短暫雨，2/3環境水氣減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

