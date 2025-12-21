天氣》東北季風接力！耶誕節北台灣陰雨濕涼 一周天氣曝光

由於東北季風影響，明（22）日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地有零星飄雨。氣象署表示，未來一周盛行東北季風，北台灣整天有涼感，中南部早晚亦偏涼。

氣象署指出，明天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地有零星飄雨，下半天宜蘭可能有明顯雨勢；溫度方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大。

氣象署說明，周二（23日）東北季風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；周三、周四（24日、25日）東北季風再增強，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、台東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區有零星雨，中部以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

周五至下周日（26日至28日）西半部水氣稍減少、東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

