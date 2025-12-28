天氣》東北部大雨開炸！跨年天氣出爐 周五「跌破10度」連凍三天

由於水氣較多，明（29）日基隆北海岸及東北部長時間有雨，並有局部大雨，桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚較涼。氣象署表示，周五至下周日（2日至4日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度。

氣象署指出，明天基隆北海岸及東北部長時間有雨，並有局部大雨，桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區多雲；溫度方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚較涼，苗栗以南日夜溫差大，各地低溫約14至18度，北部及東北部高溫約21至23度，其他地區24至27度。

氣象署說明，周二（30日）東北季風稍增強，新竹以北、東北部地區有短暫雨，新竹以北、東北部地區有短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部氣溫稍下降；周三、周四元旦（31日至1月1日）東北季風影響，迎風面北部、東部有局部雨，背風面中南部天氣穩定，各地日夜溫差偏大。

周五（1月2日）大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，周六、下周日（1月3日、4日）大陸冷氣團影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；各地天氣偏冷，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14至16度。

