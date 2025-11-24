天氣》東北風發威！氣溫溜滑梯「入夜驟降12度」 一路冷到周末

由於東北季風影響，明（25）日宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中部以北及宜蘭地區晚間低溫約15至17度，要注意中部地區日夜溫差，降幅可達12度。氣象署表示，周三至周五（26日至28日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，尤其周三中南部日夜溫差大。

氣象署指出，明天宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中部25至26度、南部26至28度、花東23至25度，感受較為溫暖，晚上溫度將進一步下降，北部和宜蘭夜晚低溫15至16度、中部14至16度、南部17至19度、花東17至18度。

氣象署說明，周三至周五東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周三晚起至周四北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，尤其周三中南部日夜溫差大，中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東16至19度，北部、宜花白天高溫20至24度，中南部及台東23至28度。

周六（29日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，西半部日夜溫差較大；下周日、下周一（30日、12月1日）東北季風稍增強，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

