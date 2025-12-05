天氣》東北風2連擊！恐有大陸冷氣團來襲 低溫下探10度

明天（6日）東北季風減弱，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。氣象署表示，下周一（8日）東北季風增強，下周二（9日）東北季風影響，僅北台灣白天高溫稍降。另臉書粉專「天氣風險」指出，13-16日四天中的夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於15-16日受輻射冷卻影響局部低溫約10~12度，有望挑戰大陸冷氣團等級。

明早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度，日夜溫差大；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。

氣象署預報，下周日（7日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。各地低溫預測14到20度。

下周三（10日）到下周五（12日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周六（13日）東北季風增強，14、15日東北季風影響，各地天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

臉書粉專「天氣風險」特別提醒，下周末北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估下周六有一波微弱鋒面快速通過，13、14日中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲，15、16日，受乾冷空氣影響，水氣減少，各地可轉晴到多雲天氣。本波冷空氣強度較強，13-16日四天中的夜間至清晨時段氣溫低，台北測站預估可降至14度左右，西半部於15-16日受輻射冷卻影響局部低溫約10~12度，有望挑戰大陸冷氣團等級。

