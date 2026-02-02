天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周

明日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷。（示意圖／資料照）

由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，明天宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會；溫度方面，清晨各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東約22、23度，南部約22至26度。

廣告 廣告

氣象署說明，周三至周五白天（4日至6日）東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；中南部日夜溫差大，西半部、宜蘭低溫14至16度，花東16至19度，北部、東半部高溫19至24度，中南部21至29度。

周五晚至周六（6日、7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；下周日、下周一清晨（8日、9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地偏冷，下周一白天起氣溫稍回升。

更多中時新聞網報導

孫協志寵妻 婚宴全聽夏宇童的

范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

大S紀念雕像完工藏具俊曄的愛