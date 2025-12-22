天氣》東半部短暫雨！耶誕節兩天急凍13度 強度直逼冷氣團

由於東北季風減弱，明（23）日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，白天後雨勢趨緩，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部約18至20度，各地白天高溫約24至26度。氣象署表示，周四至周五（25日、26日）強度接近大陸冷氣團的冷空氣南下，中部以北及東北部天氣轉冷，低溫約13至15度，其他地區早晚亦涼，南部及花東低溫約15至17度。

氣象署指出，明天東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，白天後降雨越來越零星，西半部地區大多為多雲到晴、可見陽光；溫度方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，花東及南部約18至20度，各地白天高溫可達24至26度，尤其南部溫度會再更高一些，感受較溫暖，新竹以南日夜溫差大。

氣象署說明，周三至周五（24日至26日）東北季風稍增強，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢，中南部山區有零星短暫雨，周四中南部地區亦有零星短暫雨；周三北部及東北部氣溫稍下降，周四、周五接近大陸冷氣團的冷空氣南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼。

周六、下周日（27日、28日）東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周一（29日）東北季風減弱，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼。

