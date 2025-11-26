天氣》桃園以北短暫雨！周末輻射冷卻發威 入夜急凍14度

由於天琴颱風中高層水氣、東北季風持續影響，明（27）日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地清晨偏涼，低溫約16至19度，北部及宜花地區白天高溫約20至22度，中南部及台東的高溫約為23至25度。氣象署表示，周六、下周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，各地低溫14至19度，周六西半部日夜溫差較大。

氣象署指出，明天北部、東半部、南部地區、恆春半島及中部山區降雨機率增加，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；溫度方面，各地清晨偏涼，低溫約16至19度，北部及宜花地區白天高溫約20至22度，中南部及台東的高溫約為23至25度。

氣象署說明，周五（28日）水氣減少、東北季風持續影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六、下周日東北季風減弱，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，各地低溫14至19度，周六西半部日夜溫差較大。

下周一至下周三（12月1日至3日）東北季風稍增強，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

