天氣》水氣減少將轉乾冷！短暫回溫時間曝 下周開工又轉濕

明（19）日持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，桃園以北及宜花為陰雨的天氣。氣象署指出，周四、周五（20日、21日）北部及宜花天氣較涼，迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，而這波東北季風會在周六、下周日（22、23日）逐漸減弱。

明清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷，而白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，一整天濕冷，而其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖；降雨方面仍在迎風面為主，桃園以北及宜花為陰雨的天氣，整體水氣逐漸減少，不過降雨機率仍高。

氣象署預報，周四、周五東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測:中部以北及宜蘭15~16度，南部及花東17~18度，澎湖19、20度，金門14度，馬祖12~13度。

周六、下周日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴。

