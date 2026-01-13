天氣》洛鞍颱風近日恐生成「最新預測曝」！明溫差15度清晨超凍

明（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度。氣象署表示，下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷。賈新興則指出，預估15日今年第一號颱風洛鞍有機會發展出來。

明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周四、周五（1/15、1/16）輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周六、下周日（17日、18日）各地早晚仍涼；菲律賓東南方有低壓系統活動，環境水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家賈新興在臉書發文提醒，14日至15日，觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，預估於15日有機會發展為今年第一號颱風洛鞍。

