天氣》準鳳凰颱風最新AI路徑「北轉逼台」！降雨熱區曝光

明天（6日）東北季風減弱，水氣再減少，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，熱帶性低氣壓TD29短期內有發展為颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇」分享最新Google AI預測，準鳳凰颱風北轉靠近台灣趨勢逐漸明顯。下周二（11日）東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，下周三（12日）到下周四（13日），北部、東半部地區及恆春半島有短暫雨。

氣象署預報，明日迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，而其他地區大多可見陽光，為晴到多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭溫度回升，普遍可來到27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度。

周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升；桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五（7日）到下周日（9日）白天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

下周日（9日）晚到到下周一（10日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；迎風面水氣增，北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區天氣影響較小，仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東半部地區及恆春半島有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周三到下周四熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨；北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署補充，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，短期內有發展為颱風的趨勢，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2800公里的海面上，以西北方向前進，預計周末會移動到呂宋島附近，在下周將會影響到台灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

臉書粉專「台灣颱風論壇」也分享最新Google AI (FNV3)的模式系集圖，從圖上可以看到，目前準鳳凰颱風呈現過呂宋島北轉的預測。分專也指出，「發散的情況改善很多，表示模式小成員在這一次預報略有共識了」。

