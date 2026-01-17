天氣》濕冷下探8度 周二強烈冷氣團殺到 連凍4天

今天基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，白天高溫約22至28度。明天（19日）東北季風增強，北部有雨；周二（20日）強冷空氣抵達，氣溫驟降；周三至周五（21至23日）強烈大陸冷氣團籠罩，低溫下探8度。氣象專家吳德榮提醒，這波冷空氣為濕冷型態，感受相當寒冷，應注意保暖。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨機率；白天北部舒適，南部微熱、早晚涼，北部13至24度、中部14至29度、南部14至29度、東部13至25度。

廣告 廣告

中央氣象署表示，明東北季風增強，北台灣高溫略降1、2度，迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

吳德榮表示，周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北部越晚越濕冷；周三至周五強冷空氣籠罩，北部濕冷，中南部早晚冷。目前歐洲模式模擬，冷空氣以強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率最高，低溫可降至8度，雖未達寒流，但由於是濕冷，感受仍相當寒冷，不可輕忽。

吳德榮提到，周三、四3000公尺以上高山包括合歡山、雪山都有降雪機率；2000公尺左右如太平山處在臨界條件，冰霰、霧淞機率高，飄雪則可遇不可求。

更多中時新聞網報導

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約

冬日雙城遊 台中戶外沙龍vs.高雄港灣風情

退休調查官塞iPad行賄 判刑2年