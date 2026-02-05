天氣》濕冷探5度 專家揭寒流最凍時間

周六（7日）將有一波強冷空氣南下影響台灣，有機會達寒流等級，氣象專家賈新興表示，周六水氣較多，苗栗以北及東半部有局部短暫雨，感受濕冷；周日（8日）至下周一（9日）清晨最冷，台北測站有機會降到9.8度，西半部空曠地區更下探5至7度，提醒民眾做好保暖。

賈新興今天上午在YouTube頻道說明近日天氣，明天（6日）水氣稍多，嘉義以南及桃園以北有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東也有零星短暫雨；周六鋒面影響，苗栗以北及宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。

此外，周六強冷空氣南下，氣溫驟降，賈新興表示，本波最低溫預估出現在周日晚上至下周一清晨，台北測站低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區下探5至7度，花東也只有7至9度；2000公尺以上高山，在周六深夜至周日清晨有降雪機率。

賈新興表示，下周三至周四（11至12日）東北季風南下，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

近期不少民眾前往日本旅遊，賈新興提醒，日本北海道一帶，明天至周六清晨有發生暴風雪的機率；日本東北及日本海一帶，周日也有發生大雪的機率，遊客應特別留意。

至於昨晚生成的「西望洋」颱風，路徑朝菲律賓方向移動，對台灣沒有影響。

