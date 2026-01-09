天氣》留意極端嚴寒低溫！明短暫回溫半天 午後東北風挾雨勢來襲

明（10）日冷空氣減弱，不過清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，下半天起東北風增強，西半部山區水氣增加。氣象署表示，下周日（11日）清晨至下周一（12日）大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷。有氣象粉專特別提醒，今夜到明晨輻射冷卻非常明顯，需留意極端的嚴寒低溫。

明天清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。

天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率；若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區的朋友請注意安全。

氣象署預報，下周日清晨至下周一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一白天起到下周五（16日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；1/12晚起至1/13水氣增多，中部以北山區亦有零星短暫雨的機率。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早特別發文提醒，今天夜晚至明日清晨，輻射冷卻效應依然非常明顯，必須注意10度以下極端的嚴寒低溫。

