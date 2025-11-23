天氣》白天飆30度「入夜剩一半」 東北季風午後報到

今天（24日）白天水氣不多，各地呈現多雲到晴的好天氣，全台高溫都在29、30度左右，氣象專家吳德榮提醒，午後東北季風南下，迎風面雲量增加，越晚雨區越擴大，各地溫度都會驟降至15度左右，中南部地區也有感，民眾外出需注意日夜溫差過大的問題。

中央氣象署表示，今天白天各地為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，各地高溫在29、30度左右，不過傍晚水氣逐漸增加，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區都有局部雨勢，花東、恆春半島也可能出現零星降雨，且越晚雨越大。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，午後有一股東北季風開始南下，除了迎風面雲量增加，北部、東北部降雨機率提高外，全台氣溫都會驟降，低溫只剩15、16度；明天（25日）乾冷空氣持續南下，午後迎風面的北部、東半部地區有雨；周三（26日）東北季風稍微減弱，各地雨勢緩和，北部感受偏涼，中南部白天舒適、早晚較涼。

吳德榮指出，周四（27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北部氣溫會再降低；周五（28日）轉乾冷，各地天氣再度放晴，西半部受輻射冷卻影響，低溫會很有感；周六、下周日（29、30日）受大陸高壓影響，各地天氣晴朗穩定，可以趁周末安心出遊，不過日夜溫差也較大，提醒民眾外出攜帶衣物備用。

