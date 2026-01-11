天氣》空曠區跌破10度！晝暖夜凍連三天 一周天氣3變化

由於大陸冷氣團減弱，明（12）日北部及東北部白天氣溫回升，清晨大陸冷氣團，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫。氣象署表示，周三至周五（14日至16日）白天最暖夜晚最冷，西半部低溫12至14度，局部空曠地區甚至更低，東半部14至15度，中南部白天高溫上看25度，其他地區22至23度，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，明天各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨；溫度方面，清晨大陸冷氣團影響，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部22至24度，西半部日夜溫差大。

氣象署說明，周二（13日）東北季風稍增強，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，周三東北季風及輻射冷卻影響，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，周二、周三各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；周四、周五（15日）東北季風減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大。

周六、下周日（17日、18日）東北季風再增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及東北部天氣稍轉涼，下周日其他地區早晚亦涼。

