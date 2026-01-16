天氣》粉專曝「夭壽濕冷型」將來 2地區炸冷雨 先暖幾天再冷死

明（17）日迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象署指出，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，下周三（21日）到下周五（23日）中部以北及宜蘭天氣寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇」發文稱，這個周末是舒服的回暖，但下周確定會有強烈冷氣團來襲，且是夭壽的濕冷型，北部、東半部影響較大，可以說是「先暖個幾天再冷死你」。

明天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南清晨仍有零星短暫雨機率，白天之後新竹以南為多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。

氣象署預報，下周日（18日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三到下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，下周二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四、下周五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。

「先暖個幾天再冷死你」，氣象粉專「台灣颱風論壇」特別在Threads上發文提醒，這個周末會是舒服的回暖，大家不要被迷惑，因為下周確定會有強烈冷氣團來襲，而且是很夭壽的濕冷型，北部、東半部下週幾乎會在冷雨中度過，而背風面的中南部，雖不至於下雨，但也會轉成陰冷。

該粉專表示，雖然變冷是下星期開始，但北部、東部，周日起就會搶先飄雨，換句話說，好天氣從現在算起大概就2天不到，中南部沒差，好好享受到下禮拜。

