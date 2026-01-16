天氣》粉專曝「夭壽濕冷型」將來 2地區炸冷雨 先暖幾天再冷死
明（17）日迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象署指出，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，下周三（21日）到下周五（23日）中部以北及宜蘭天氣寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇」發文稱，這個周末是舒服的回暖，但下周確定會有強烈冷氣團來襲，且是夭壽的濕冷型，北部、東半部影響較大，可以說是「先暖個幾天再冷死你」。
明天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南清晨仍有零星短暫雨機率，白天之後新竹以南為多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。
氣象署預報，下周日（18日）迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，溫度較前一天明顯下降，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三到下周五強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，下周二並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四、下周五竹苗及中部山區亦有零星短暫雨。
「先暖個幾天再冷死你」，氣象粉專「台灣颱風論壇」特別在Threads上發文提醒，這個周末會是舒服的回暖，大家不要被迷惑，因為下周確定會有強烈冷氣團來襲，而且是很夭壽的濕冷型，北部、東半部下週幾乎會在冷雨中度過，而背風面的中南部，雖不至於下雨，但也會轉成陰冷。
該粉專表示，雖然變冷是下星期開始，但北部、東部，周日起就會搶先飄雨，換句話說，好天氣從現在算起大概就2天不到，中南部沒差，好好享受到下禮拜。
更多中時新聞網報導
年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸
印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵
澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃
其他人也在看
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 11
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 15 小時前 ・ 1
洛鞍颱風將生成！最新路徑大迴轉 下週轉濕冷「連凍5天」
今年（2026）首颱「洛鞍」最快今（15）日生成，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。今日至週六（17日）全台晴朗回溫，不過日夜溫差仍大。下週一（19日）下一波東北季風南下，預測下週三至五強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷
中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度
今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 11 小時前 ・ 1
下波恐達寒流門檻！林得恩：冷平流顯著「整天都冷」
下週新一波強冷空氣又將再度南下，氣象專家林得恩指出，最冷時段會落在1/21至1/22清晨，在此期間，冷平流最為顯著，此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都寒冷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威
日本氣象廳最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（15日）正式增強，成為今年第1號颱風「洛鞍」。洛鞍未來將朝向北轉東北方向前進，預計主要在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接威脅。然而，隨著颱風移動過程帶來水氣，預計明天起東半部地區的降雨機率將有所增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天天氣氣溫緩升至周日 下周逐日降溫整周濕冷 中部以北探12℃
中央氣象署今天表示，明天起至周日（18日）氣溫逐日回溫，但中南部要留意日夜溫差大；下周一（19日）起降溫，下周二（20日）至下周四（22日）冷氣團南下影響、水氣偏多，幾乎整周濕冷，預估22日清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏12、13度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 17
強烈冷氣團下週報到！氣象專家揭「最濕冷時間點」 低溫恐下探8度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家指出，近日雖短暫回暖，但下一波強冷空氣已在路上，並預計於下週二（20日）抵達台灣，屆時北台會愈晚愈濕冷；下週...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」
氣象署指出，今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
霸王寒流會來嗎？ 鄭明典：西伯利亞高壓首次這麼誇張
鄭明典於社群媒體上貼出海平面氣壓圖指出，圖中顯示紅棕色的高壓區域幾乎覆蓋整個西伯利亞地區，氣壓中心數值極高，範圍廣大，為典型的「西伯利亞高壓」，強度之大甚至讓熟悉的「蒙古高壓」幾乎消失。他坦言，儘管先前曾在學術文獻中見過類似圖像，但實際觀測到這麼極端的狀...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發表留言
今變天濕冷！下週二起冷氣團強襲 急凍下探8度
今（16日）水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有局部降雨。氣象專家吳德榮提醒，下週二起強冷空氣抵達，氣溫可能降至8度左右。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
今年第1號颱風「洛鞍」將生成 下週冷空氣南下全台轉濕冷
隨著大陸冷氣團逐漸減弱，今（15…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大頭颱洛鞍生成！賈新興曝未來路徑 示警：「這天」全台轉雨
今年第一號颱風「洛鞍」已於昨日下午生成。氣象專家賈新興表示，洛鞍颱風未來路徑預計朝西北方向前進，對台灣無直接影響。另外，20日至23日有偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭地區轉為有雨、氣溫下降。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
新竹清晨3.9度"極端低溫" 今晚又有冷氣團接力
生活中心／陳佳侖 、陳威余 台北報導受到輻射冷卻影響，新竹關西今天出現3.9度的"極端低溫"，全台各地氣溫也明顯偏低，但冷氣團還沒結束，今天晚間到明天又有新一波大陸冷氣團報到，不少民眾也把握週末假日，衝陽明山泡溫泉暖暖身。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言