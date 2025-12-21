天氣》耶誕節連下4天雪！東北季風連發 冷空氣一路到跨年

周三至周六（24至27日）一波威力較強、持續時間較長的東北季風來襲，屆時中部以北、東部3000公尺以上高山都有機率飄雪。（示意圖／資料照）

今天（22日）持續受東北季風影響，北部、宜花整天體感濕涼，明天（23日）東北季風會稍微減弱，不過氣象專家林得恩表示，周三至周六（24至27日）有一波東北季風增強，3000公尺以上高山都有降雪機會；中央氣象署則指出，下周二、三（30、31日）受東北季風影響，各地氣溫稍降、水氣增加，北部、東半部都有短暫雨勢，中南部山區也會有零星降雨，其他地區則為多雲的天氣。

氣象署表示，今天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，午後宜蘭雨勢加大，桃園以南則是雲量較多；溫度部分，北部、宜花白天高溫約20至23度，整體感受較涼，中南部、台東高溫達到25至27度，日夜溫差較大。

廣告 廣告

氣象署指出，明天東北季風減弱，北台灣回暖，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星雨勢；周三起有一波威力較強、持續時間較長的東北季風增強，周三、周四（24、25日）水氣明顯增加，各地低溫在15至19度，周五至下周日（26至28日）西半部水氣逐漸減少，但桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區仍有降雨。

林得恩表示，最新美國模式模擬顯示，周三起受東北季風增強、環境水氣增加影響，不只各地降雨機會提升，周三、周四（24、25）日中部、花蓮以北地區3500公尺以上高山有降雪機會，周五、周六（26、27日）降雪範圍再擴大，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山都有機會飄雪，提醒民眾上山追雪應注意路面濕滑，並做好保暖準備。

氣象署說，下周一（29日）東北季風會減弱，北部、東北部溫度回升、水氣減少，不過下周二、下周三（30、31日）又有一波東北季風增強，各地氣溫降低、水氣增，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣狀況。

更多中時新聞網報導

魏如萱經紀公司澄清無護愛小帳

靠咖啡煉金之小店求生存戰術

GD稱霸MMA 抱7獎大贏家