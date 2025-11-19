天氣》西半部剩15度！大台北三地局部雨 下周東北風再降溫

由於東北季風持續影響，明（20）日基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星降雨，清晨各地涼冷，西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東17、18度，局部溫度更低，北部及宜花白天回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及台東為25至27度。氣象署說明，下周一（24日）東北季風再增強，下周二、下周三（25日、26日）中部以北及宜蘭低溫下探15～18度，南部及花東18～19度。

氣象署指出，明天迎風面基隆北海岸、宜花及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星降雨；溫度方面，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東17、18度，局部溫度更低，各地感受涼冷，白天之後冷空氣相對減弱，北部及宜花回溫不明顯，高溫只有20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

廣告 廣告

氣象署說明，周五（21日）東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六、下周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差較大。

下周一東北季風增強，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；下周二、下周三水氣減少、東北季風影響，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜蘭低溫15～18度，南部及花東18～19度。

更多中時新聞網報導

配套不明 養豬戶拒助清運廚餘

曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程

玖壹壹音樂節號召10萬粉絲同歡