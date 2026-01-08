天氣》西半部夜寒剩9度！高山降雪有機會 周六冷氣團再報到

由於強烈大陸冷氣團稍減弱，明（9）日花東地區及恆春半島有零星短暫雨，西半部及宜蘭夜晚低溫9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東約20至23度，西半部日夜溫差大，若水氣條件配合，高山有可能零星降雪或下冰霰。氣象署表示，周六晚起至下周一清晨（10日至12日）另一大陸冷氣團南下及影響，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，明天花東地區及恆春半島有零星短暫雨，高山夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰；溫度方面，夜晚及清晨受輻射冷卻影響西半部及宜蘭低溫9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東約20至23度，西半部日夜溫差大。

廣告 廣告

氣象署說明，周六清晨（10日）輻射冷卻影響，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地清晨寒冷，西半部日夜溫差大，周六晚起至下周一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

下周一白天起至下周四（12日至15日）大陸冷氣團減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

更多中時新聞網報導

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

師徒制落幕 驗光人員法上路