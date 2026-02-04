天氣》西半部日夜溫差大！周五入夜寒流再臨 低溫9度連凍四天

由於水氣較少，明（5）日各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨，各地夜間清晨氣溫稍涼，低溫約14至18度。氣象署表示，周五晚起至下周一清晨（6日至9日）強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及宜蘭清晨低溫9至15度，花東11至17度，北部、宜蘭白天高溫13至18度，中部、花蓮17至21度，南部21至27度，台東19至23度。

氣象署指出，明天各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；溫度方面，西半部白天高溫約26至30度，東半部約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大。

氣象署說明，周五白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高，周五晚起至周六（6日、7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

下周日至下周一清晨（8日、9日）強烈大陸冷氣團或寒流影響，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周日西半部山區亦有零星短暫雨，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；下周二（10日）東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫回升，早晚偏冷，中南部日夜溫差大；下周三（11日）東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍下降。

