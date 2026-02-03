天氣》西半部溫差大！周五入夜急凍「挑戰寒流」 一路冷到下周

由於水氣較少，明（4）日各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨，白天氣溫持續回升，早晚稍涼，西半部日夜溫差大。氣象署表示，周五晚至下周一清晨（6日至9日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及宜蘭低溫9至15度，花東12至18度。

氣象署指出，明天花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；溫度方面，中部以北及東北部低溫13至15度，南部及花東16至17度，北部及東半部地區白天高溫22至25度，中南部可達26至28度，各地早晚稍涼，西半部日夜溫差大。

廣告 廣告

氣象署說明，周四至周五白天（5日、6日）各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨，西半部日夜溫差大；周五晚至周六（6日、7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

下周日、下周一（8日、9日）東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周日西半部山區亦有零星短暫雨，強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。

更多中時新聞網報導

韓諾羅病毒升溫 日流感警報再起

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次

仙人掌桿菌奶粉連環爆 食藥署：台灣皆未進口