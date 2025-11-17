天氣》越晚越低溫！北台灣濕冷3地大雨 冷到這天才回暖

由於東北季風影響，明（18）日迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭天氣陰雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨，北台灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷。氣象署表示，周三至周五（19日至21日）中部以北及宜花天氣明顯偏涼，低溫下探15度，其他地區早晚亦涼，南部及花東低溫17至18度。

氣象署指出，明天桃園以北及宜蘭天氣陰雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨；溫度方面，北台灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，南部天氣變化不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，晚上各地溫度會再下降。

氣象署說明，周三東北季風影響、水氣逐漸減少，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，低溫下探15至17度，其他地區早晚亦涼；周四、周五東北季風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部及宜花天氣較涼，低溫下探15至16度，其他地區早晚亦涼，南部及花東低溫17至18度，

周六、下周日（22日、23日）東北季風稍減弱，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差較大；下周一（24日）東北季風增強，桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

