天氣》跌破10度！入冬最強冷空氣這天到 明起先濕後乾

今天（7日）東北季風減弱，各地白天高溫回升至25度左右，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星降雨，明天（8日）東北季風短暫增強，迎風面降雨機率增加、北台灣氣溫稍降，氣象專家吳德榮指出，周六（13日）有一波更強的東北季風來襲，且威力會達到大陸冷氣團等級（台北測站14度以下），本島平地低溫將跌破10度。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文表示，最新歐洲模式模擬顯示，周六這波東北季風是「入冬最強冷空氣」，強度達到大陸冷氣團等級，周六傍晚水氣會先抵達，下周日（14日）迅速轉乾冷，並一直影響至下周一（15日）。

中央氣象署表示，今天白天溫度持續回升，各地高溫在25度左右，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星降雨，整體來說天氣不錯；周一、二（8、9日）一波冷空氣威力不明顯的東北季風來襲，北台灣高溫稍降，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率略增，其他地方仍為多雲到晴的好天氣。

氣象署指出，周三至周五（10至12日）東北季風減弱，各地氣溫回升、水氣減少，清晨、入夜後的低溫約16至20度，白天高溫則會升至25至29度；周六（13日）有一波東北季風增強，且冷空氣威力明顯，北部、東北部會明顯變冷，其他地區轉涼也有感。

吳德榮表示，周六這波東北季風是「入冬最強冷空氣」，強度達到大陸冷氣團等級，周六傍晚水氣會先抵達，一路冷到下周一，平地低溫最低降至10度。

