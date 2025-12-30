天氣》跨年大雨轟2地！強冷氣團元旦來襲 最凍時刻體感剩4度

明（31）日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，西半部及東北部預測低溫為14至17度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。周五（1月2日）到下周日（1月4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。根據氣象署體感溫度預報，新竹市1月3日出現本島最低的體感溫度4度。

明天北部及東北部高溫預測19至20度，其他地區24至26度；預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大；天氣方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

氣象署預測，周四（1月1日）各地清晨氣溫較涼，預估北部及東北部氣溫約16至17度，中南部17、18度，花東約19、20度，澎湖18度，金門14度，馬祖12度；清晨北部及東半部降雨機率較高；隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降，預估中部以北及東北部元旦晚上會降至14度左右，其他地區降到16至19度。

元旦天氣方面，基隆北海岸及大台北山區下雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周五到下周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，下周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六、下周日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一、下周二（1月5日、6日）仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據中央氣象署「一周縣市紫外線及體感溫度預報」，1月3日體感溫度將是近期最低的時間，雙北最低在9度，桃園最低為7度，基隆最低7度、新竹縣最低5度、新竹市最低4度、苗栗縣最低7度。

更多中時新聞網報導

振永宣傳新片秀中文 和李沐用食物溝通

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

腳是第二顆心臟 柳宗廷助找回行動力