天氣》連3波冷空氣殺到 粉專揭首波大陸冷氣團時間

今起至周五（5日）受東北季風影響，北台灣轉濕冷，白天高溫剩下約20度，今晚至明晨氣溫降到最低，下探12至14度，3500公尺以上高山有降雪機率。氣象粉專表示，周末（6、7日）各地大致晴到多雲，氣溫回升；下周一（8日）另一波東北季風南下，北台灣再轉濕冷；下周五（12日）又有一波冷空氣，強度接近大陸冷氣團等級，若達標將是入冬首波冷氣團。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今天發文指出，受東北季風影響，中層以上另有槽線通過，今天水氣及雲量增多，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨；氣溫明顯下滑，北部白天高溫只有20度左右，晚上冷空氣再增強，今晚至明晨北部山區及西半部空曠地區下探12至14度，3500公尺以上高山有機會下雪。

粉專表示，明東北季風持續影響，北部、東半部有短暫陣雨，新竹以南多雲到晴，夜間受輻射冷卻影響，平地局部空曠地區仍有12至14度低溫，市區約在15至17度；周五天氣型態與明天類似，白天氣溫稍回升；周末各地晴到多雲，日夜溫差大。

粉專指出，下周一另一波東北季風南下，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，各地氣溫略降，下周二東北季風減弱；不過下周五又有冷空氣南下，目前預報這波東北季風伴隨華南雲系東移，各地有短暫陣雨，且強度有機會接近大陸冷氣團等級，不過預報仍有調整空間，應持續追蹤最新資訊。

