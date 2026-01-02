天氣》還會更冷 入冬首波寒流下周到 連凍4天

今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨氣溫普遍在10度以下，最低溫出現在雲林7.3度；水氣減少，各地大致多雲到晴。明（4日）晨仍有8度左右低溫，白天起冷空氣逐漸減弱，不過下周一（5日）晚上又有另一波冷空氣南下，北部、東半部轉雨；下周二（6日）冷空氣增強，下周三至周六（7至10日）將創入冬新低溫，成為首波寒流的機率極高。

中央氣象署觀測，今晨最低溫在雲林7.3度，嘉義7.4度，其他地區約在8至10度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天至明晨受強烈大陸冷氣團影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨機率；今晚至明晨低溫仍會降至8度左右，應注意保暖。

吳德榮表示，明白天起至下周一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下周一晚上至周二上午另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降。

最新模式模擬顯示，下周二下午轉晴冷，強冷空氣緊接著南下，強度與目前這波接近，不過輻射冷卻效應明顯，下周三至周六清晨氣溫將創入冬以來新低，成為首波寒流（台北測站≦10度）的機率極高。

吳德榮提醒，下周三至周六白天在陽光下或許不覺得冷，但入夜氣溫驟降，氣溫變化劇烈，年長者及心血管疾病患者要特別注意。

