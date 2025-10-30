天氣》鋒面通過又迎東北風！大台北4地短暫雨 北台灣轉涼

由於鋒面通過及東北季風增強，明（31）日清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，下周三（11月5日）東北季風再增強，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，天氣轉涼。

氣象署指出，明天清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，高溫27至32度。

廣告 廣告

氣象署說明，周六至下周一（11月1日至3日）東北季風影響基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

下周二（11月4日）東北季風減弱，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗、台東地區、恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍回升；下周三東北季風再增強，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，天氣轉涼；下周四（11月6日）東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

更多中時新聞網報導

金荷娜玩遊戲偷學劉在錫奧步

蕭秉治北京開唱 狂睡14小時電力飽

電競》如家人般同行 慶生許願進4強