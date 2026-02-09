天氣》除夕天氣出爐！ 年前再一波東北季風 最低溫下探8度

受輻射冷卻影響，今天（10日）各地清晨低溫在11至16度之間，中央氣象署已針對全台16縣市發布低溫特報，因冷氣團逐漸遠離，白天高溫約在22至26度；氣象專家吳德榮指出，未來幾天天氣持續好轉，最新模擬顯示除夕（16日）當天會有一波東北季風增強，大台北、東部地區降溫有雨，初三（19日）起減弱，屆時將迎來溫暖如春的好天氣。

氣象署表示，今日清晨受輻射冷卻影響，各地低溫在11至16度之間，近山區平地、河谷有更低溫機率，白天高溫則在22度至26度，日夜溫差明顯；降雨部分，僅東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星降雨。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天（11日）下午一波東北季風南下，北部雲量增，北海岸、東半部有短暫降雨，各地低溫僅8至10度；周四（12日）天氣好轉，各地氣溫明顯回升，周五至小年夜（13至15日）全台晴朗穩定、暖如春，適合年前大掃除。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，除夕中午起會有一波東北季風增強，至初二（18日）為止，大台北、東北部地區有短暫降雨，溫度也會降低，感受稍微偏冷；初三起東北季風減弱，各地回到溫暖如春的天氣型態，相當適合走春。

不過吳德榮也提醒，目前針對過年期間的模擬，為變化快速的短波活動，各國模式仍在調整中，且預測結果不一致，將持續觀察最新天氣變化。

