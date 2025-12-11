天氣》首波冷氣團來了 明氣溫暴跌 連3天探10度以下

今天受東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨；清晨仍偏冷，最低溫在南投12.2度。明天（13日）冷空氣開始南下，氣溫明顯下降，北部及東半部轉有局部雨；周日（14日）更強的乾冷空氣影響，各地轉晴朗，周日至下周二（16日）清晨氣溫降至最低，平地低溫下探10度以下，達入冬首波大陸冷氣團標準。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨苗栗以南受輻射冷卻影響，氣溫偏低，最低溫在南投12.2度，其他地區約13至17度；今各地區氣溫：北部17至22度、中部13至29度、南部13至30度、東部15至26度。

降雨方面，迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴。

最新歐洲模式模擬顯示，明下午起冷空氣南下，氣溫下降，北部、東半部雲量增多，轉有局部雨；周日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，周日至下周二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、首波降至大陸冷氣團標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，平地低溫挑戰10度以下。

吳德榮表示，明天3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的臨界條件，是否能順利飄雪尚待觀察。

最新模式模擬顯示，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下周四（18日）西半部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率。

