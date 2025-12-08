天氣》首波冷氣團周末殺到 下探10度急凍3天

今天（9日）仍受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較持續，下半天起雨勢趨緩，明、後天（10、11日）天氣好轉。氣象專家吳德榮表示，周六（13日）冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，周日至下周二（14至16日）入冬首波大陸冷氣團報到，低溫將下探10度以下。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨北部及東半部低雲層籠罩，有明顯降雨，下半天東北季風減弱，降雨逐漸趨緩；溫度方面，清晨中南部受輻射冷卻影響，最低溫在南投12.5度，其他地區約13至17度，今北部17至23度、中部13至28度、南部13至29度、東部17至27度。

吳德榮表示，明日、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；周四晚上至周五（12日）迎風面地區水氣略增，基隆北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，其他地區晴時多雲。

最新歐洲模式模擬，周六白天起冷空氣逐漸南下，氣溫開始下降，北部、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨；周日至下周二乾冷空氣南下，各地轉晴朗，周日、下周一白天偏涼、早晚很冷，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，周日晚間至下周二清晨氣溫降至最低，冷空氣強度達大陸冷氣團標準（台北觀測站≦14度），最低溫挑戰10度以下；不過模式仍會繼續調整，應持續觀察。

