天氣》首波大陸冷氣團要來了 下周低溫探14度

方翊倩

鳳凰颱風預計今傍晚登陸屏東，深夜出海並遠離，明、後天（13、14日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，天氣漸趨穩定。氣象專家賈新興表示，下周一（17日）有股較強的冷空氣南下，低溫將下探14度，有機會迎接首波大陸冷氣團。

賈新興今在YouTube頻道說明近日天氣，要留意下周一有股較強的東北季風南下，可能達今年首波大陸冷氣團。歐洲模式預測，周日北部早晚低溫約21度，白天高溫還有24、25度，下周一低溫掉到15度，下周二（18日）更下探14度，提醒民眾注意天氣變化。

中央氣象署表示，明、後天受東北季風影響，中部以北及宜蘭偏涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲。

周六、日東北季風稍減弱，各地早晚仍涼；桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，中部以北及宜花天氣轉涼，其他地區早晚涼，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨；下周二中部以北及宜花地區低溫約15至17度，其他地區19、20度；下周三（19日）冷空氣持續南下，各地氣溫再下降。

