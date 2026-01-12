天氣》首颱「洛鞍」將生成 下周又有冷氣團 今起短暫回暖

受大陸冷氣團南下、輻射冷卻影響，今天（13日）早晚偏冷、日夜溫差大，清晨北部僅10度左右，其他地區也只有15度，氣象署已針對8縣市發布低溫特報，不過冷空氣會開始減弱，乾爽的天氣大致可以維持到下周；氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方有熱帶擾動發展，周五（16日）成颱機率高，目前模擬顯示會在呂宋島東方轉向並逐漸消散，對台灣不會造成直接影響。

中央氣象署表示，今天清晨北部、宜蘭約10度，其他地區也只有約15度，氣象署一大早就針對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣及金門縣等，8縣市發布低溫特報，不過全台白天高溫回升到20至27度，日夜溫差明顯，隨著北方乾冷的空氣逐漸南下，今起水氣減少，僅花東地區、恆春半島有局部短暫降雨。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今起各地轉為晴朗穩定、冷空氣逐漸減弱的天氣，至周五為止白天溫度暖如春，早晚受輻射冷卻影響仍偏涼，需適時調整衣物；周六至下周一（17至19日）東半部水氣增加，大台北地區下周一起也會轉雨；下周二（20日）有一波強冷空氣南下，各地天氣轉涼。

吳德榮表示，本周後半段，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，在周五成颱的機率很高，若增強就會成為今年首颱「洛鞍」，目前模擬路徑顯示，其將在呂宋島東方轉向，首先往東北方迴轉，之後轉向東南東方，並逐漸減弱、消散，應不會對台灣造成直接影響，目前也沒有颱風在1月侵台的紀錄，將持續觀察其外圍水氣是否間接影響台灣。

