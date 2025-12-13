天氣》體感最低剩6度！明入夜溫度再降 北台灣轉乾冷

明（14）日大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。根據氣象署14日體感溫度預報，外島的連江縣最低6度、本島的苗栗、新竹縣市則為8度。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，雨停後更冷，桃園以北以及基隆、宜蘭、花蓮一帶天氣將由原本偏濕冷，轉為偏乾冷型態。

明天中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、宜蘭白天高溫僅16至18度，花東高溫約19至21度，中南部高溫約22至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲。

氣象署預報，下周一（15日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。清晨低溫預測：中部以北、宜蘭及金門、馬祖10~14度，南部、花東及澎湖14~16度，局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。

下周一白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大，到下周二（16日）各地為晴到多雲，只有在基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三（17日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。下周四（18日）東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣稍增，基隆北海岸、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

根據氣象署《一周縣市紫外線及體感溫度預報》14日體感溫度低溫前三名縣市分別為，連江縣6至9度、苗栗縣8至13度、新竹市8至12度。粉專「氣象報馬仔」提醒，這波強冷空氣特性非下雨才冷，而是雨停後更冷，各地入夜降溫速度快，明日起水氣明顯減少，桃園以北以及基隆、宜蘭、花蓮一帶天氣將由原本偏濕冷，轉為偏乾冷型態。

