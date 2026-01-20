天氣》高山恐降雪！苗栗以北「低溫剩10度」 冰雨刺骨連三日

由於強烈大陸冷氣團影響，明（21）日中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷、白天偏涼，西半部及宜蘭低溫11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北有10度左右或以下氣溫，北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率。氣象署表示，周四、周五（22日、23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭低溫10至12度，南部12至14度，花東14至15度，北部及宜蘭高溫14至20度，花東16至20度，中南部20至22度。

氣象署指出，明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，北部、宜蘭2000公尺以上及3000公尺以上的高山有零星降雪機率；溫度方面，西半部及宜蘭清晨低溫11至13度，花東為15至16度，尤其苗栗以北有10度左右或以下氣溫，北部及東北部高溫13、14度，花東約18、19度，中南部約20、21度。

廣告 廣告

氣象署說明，周四、周五強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦冷、白天偏涼；周四基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，周五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

周六、下周日（24日、25日）強烈大陸冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大；下周一（26日）水氣減少，東半部地區有零星短暫雨；下周二（27日）東北季風逐漸增強，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨。

更多中時新聞網報導

防急診壅塞 春節開特別門診

社宅專案報告 內政部擅改題目

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人