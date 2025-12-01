天氣》高山有機會降雪！戴立綱曝「最冷時間點」 中部以北剩16度

明（2）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨，各地夜晚清晨偏涼。氣象署表示，周三（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。氣象主播戴立綱指出，最冷時間點落在周三晚上至周四清晨（3日、4日），中部以北低溫約達16、17度，北部高溫約20度，中南部日夜溫差大。

氣象署指出，明天迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨；溫度方面，各地夜晚清晨偏涼，低溫約18至21度，白天高溫約25至30度，日夜溫差稍大。

氣象署說明，周三東北季風增強，北部、東半部地區及中部山區、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有較大雨勢，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

周四、周五（4日、5日）水氣稍減、東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六、下周日（6日、7日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼。

