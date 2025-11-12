天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度

鳳凰颱風已於今（12）日19：40左右登陸屏東縣恆春鎮，並於20：00減弱為熱帶低壓TD29，氣象署20：30解除颱風警報、改熱帶低壓特報。氣象署科長林秉煜表示，未來有兩波東北季風報到，第一波明（13日）日報到，今晚明晨北部、東半部、南部有局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨及短延時強降雨，下周一（17日）第二波較涼的東北季風報到，各地低溫約16至18度，高溫則是18至20度。

林秉煜指出，鳳凰颱風10日至今天影響期間，縣市最大雨量分別是宜蘭東澳嶺1065毫米、新北大粗坑753毫米、台北擎天崗569毫米、台東金針山473毫米，單日最大雨量就是昨天宜蘭冬山的795毫米，蘇澳、基隆的單日最大雨量達648.5毫米、269毫米，都破了署屬站單站11月紀錄，可見共伴效應非常明顯。

林秉煜說明，熱帶低壓持續東移、環流影響，今晚明晨各地可能有大雨、局部豪雨，北海岸地區、花東地區、屏東地區有局部豪雨，基隆、東半部地區、高屏、澎湖有局部大雨；明天白天中南部降雨趨緩，花東降雨轉為較局部、零星，北台灣則持續有雨；溫度方面，東北季風影響，明天北台灣溫度約在20至22度，感受偏涼。

氣象署分析，周五（14日）東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六、下周日（15日、16日）東北季風稍減弱，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼。

下周一東北季風增強，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，各地天氣轉涼；下周二、下周三（18日、19日）東北季風影響，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

