天氣》鳳凰最快周二發陸警！大台北炸豪雨 東半部「紫到發白」
由於東北季風、颱風外圍環流影響，明（10）日基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島持續有雨，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨。針對鳳凰颱風，氣象署表示，周二（11日）可能發布陸上颱風警報，周三（12日）颱風將以輕颱強度通過台灣，基隆北海岸、大台北、東半部地區有大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨。
氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島持續有雨，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南地區也有局部短暫陣雨，其中桃園及高屏較高；溫度方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整天約22至24度，其他地區早晚涼，低溫22至24度，竹苗及花東白天高溫26至28度，台中以南高溫30至32度，中南部日夜溫差較大。
氣象署說明，周二颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區並有局部豪雨等級以上，其他地區亦有局部短暫陣雨；周三颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨，北部及東北部地區有短暫陣雨。
周四（13日）颱風減弱並遠離，北部地區有局部較大雨勢，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五至下周日（14日至16日）東北季風影響，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。
更多中時新聞網報導
BABYMONSTER 2026登台唱進小巨蛋
NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍
《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 4 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 6 小時前
颱風假有望？中颱「鳳凰」下週登陸 3縣市暴風圈侵襲機率破8成
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週將登陸台灣，對此，氣象署指出，鳳凰預計今(9)晚到明(10)天通過、登陸呂宋島，之後進入南海北轉朝台灣前進，強度會減弱，12、13日通過台灣預計是輕颱等級，但基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，氣象署將在明後天發海陸警，不過是否放颱風假，將依各縣市政府依據風雨預報評估後決定。 氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，強度就會受到地形破壞減弱，明天到13日隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同，明天進入南海，後天北轉，12、13日進入台灣海峽，再通過台灣，由於北上過程垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。 不過威脅仍不容小覷，明後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。 鳳凰颱風12日接近，花東持續大雨，中南部雨勢增加，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩；13日颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。 根新頭殼 ・ 2 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 4 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 13 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐升強颱撲台！專家：從「這2地」登陸機率大
生活中心／楊佩怡報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐急轉彎北上直撲台灣，氣象署分析鳳凰颱風有增強為強烈颱風的趨勢。對此，氣象專家分析，鳳狂颱風有可能在台灣「這2地」登陸，不過他推測12日中午後，颱風強度就會減弱，並在13日早上轉為熱帶性低氣壓，逐漸消散。民視 ・ 4 小時前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰達中颱上限 恐從西部登陸！明起共伴效應雨彈開炸
氣象署今日指出，今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會，10至11日、明後天宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，12日、下周三中南部雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨。中時新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 4 小時前
鳳凰颱風開眼 估3狀況襲「撞神山過」機率高
鳳凰颱風已開眼並形成巨大外圍雲系，預計將大甩尾北轉撲向台灣！專家正密切觀察其路徑是否會避開、通過或撞上中央山脈。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風內部風場不均勻，強風分布在較外側，北方槽線牽引力較弱。氣象專家吳聖宇分析，鳳凰路徑可能類似2004年「南瑪都颱風」，北上過程中雖強度減弱但仍可能與東北季風產生共伴效應，為東部帶來大量降雨。中國天氣網更預估鳳凰可能成為今年西北太平洋的「風王」，最強風力可能會達到每秒65公尺！TVBS新聞網 ・ 3 小時前